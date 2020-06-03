Врач сравнил эффективность российских и зарубежных тестов на коронавирус

Врачи, пользовавшиеся отечественными и зарубежными тест-системами на определение коронавируса, объявили, что они сопоставимы в плане качества. По словам заведующей инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерины Трифоновой, и те, и другие тесты эффективны.

Трифонова в интервью РИА «Новости» рассказала, что они пользовались как отечественными, так и зарубежными тест-системами для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР и антител к вирусу.

«И те, и другие тест-системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы», — отметила Трифонова.

Сейчас, по ее словам, в больнице управделами президента пользуются тестами только российского производства.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией.

В России с начала эпидемии сделали больше 11,1 миллиона тестов, были выявлены около 423 тысяч случаев заражения коронавирусом.