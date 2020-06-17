Генпрокурор высказался о пандемии и проблемах в российском здравоохранении

Эпидемия коронавируса обнажила многие проблемы системы здравоохранения РФ. Среди них — плохое состояние больниц и нехватка профессионалов. Такое заявление сделал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная…», — сказал Краснов на заседании Совета Федерации. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, в Дагестане, Чечне, Карелии, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях, а также в других регионах дорогое оборудование долгое время просто не использовалось. На это должным образом отреагировала прокуратора.

Одна из важнейших проблем в России — это нехватка медицинских работников. Руководитель Генпрокуратуры отметил, что по состоянию на начало 2019 год в Курганской области «медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%». Средний персонал составлял лишь 61%. В этом году ситуация не улучшилась — 42% и 62% соответственно.

Краснов отметил, что это всегда негативно влияло на качество и доступность медпомощи. Однако в этом году из-за коронавируса это стало заметно еще больше.

В связи с этим прокуроры намерены внимательно следить за деятельностью всех органов, отвечающих за эту сферу, а также за расходованием выделенных на поддержку медиков и модернизацию системы здравоохранения» средств.

Кроме того, генпрокурор заявил о нечестности части российских работодателей. Они прикрылись пандемией, чтобы не выплачивать сотрудникам зарплаты