Медики: красноярская школьница забеременела не от 10-летки

Беременная 13-летняя школьница из Железногорска приняла участие в шоу Андрея Малахова. Девочка уверяет, что отцом ее ребенка стал 10-летний мальчик. По мнению специалистов, это невозможно.

Медики осмотрели предполагаемого отца в программе «Прямой эфир», обследовали будущую молодую мать. Выпуск опубликован на YouTube. По словам уролога-андролога Евгения Грекова, 10-летний ребенок еще слишком мал: у мальчика еще не вырабатываются сперматозоиды.

«По большому счету Иван мог стать отцом этого ребенка, если у него преждевременное половое созревание», — заметил Греков.

Несмотря на это заявление, школьники уверяют, что являются родителями, и готовы воспитывать малыша.

«Лютеинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал, такое ощущение, что как будто бы вчера. <…> Сперматозоидов быть не может», — огласил врач результаты лабораторных исследований, которые повторяли трижды, чтобы исключить ошибку.

Греков подчеркнул, что тестостерон у школьника не вырабатывается. Кроме того, мальчик не испытывает полового влечения к противоположному полу.

Отцом ребенка, предположил уролог-андролог, может быть кто-то другой. 13-летняя школьница это отрицает и говорит, что юный бойфренд был ее единственным половым партнером.

Сомневается в отцовстве и мать 10-летнего школьника. Женщина уверена, что у девочки пробелы в воспитании. Сын признался, что именно она была инициатором контакта.

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