Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Елена, мать 13-летней девочки, забеременевшей от 10-летнего мальчика, рассказала, что Даша дружила с Иваном на протяжении года. У женщины есть еще двое детей, которых старшая дочь помогает воспитывать.

Об этом она рассказала в эфире программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Елена сообщила, что Даша младшим братьям как няня. Женщина уточнила, что дочь обычно общалась с детьми младше нее. Видимо, ей «в такой среде» комфортно.

Елена призналась, что о беременности дочери узнала случайно.

«Сначала думали, что у нее отравление, но постепенно стало приходить осознание того, что дело совсем не в проблеме с желудком. Купили тест на беременность, а он показал положительный результат» — поделилась женщина.

Она сообщила, что готова взять на себя воспитание ребенка. Елена серьезно больна, и рада, что судьба дала ей шанс стать бабушкой.

Мать мальчика Галина сомневается в том, что Ваня может быть биологическим отцом ребенка. Она утверждает, что в воспитании девочки есть серьезные пробелы, так как сын признался, что инициатором контакта была Даша.

Соседи этой семьи рассказал журналистам, что в отсутствии матери Ваня устраивает нескромные вечеринки, дружит со взрослыми подростками и даже употребляет снюс.

История в Красноярском крае наделал шума, региональный СК возбудил уголовное дело. Но в историю любви этих детей в Железногорске верят не все. Есть люди, которые уверены, родители Даши скрывают настоящего отца ребенка, который является взрослым мужчиной.