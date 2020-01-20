Беременность красноярской семикласницы обернулась уголовным делом

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как забеременела 13-летняя школьница из Железногорска. Отцом ее ребенка, предположительно, является мальчик 10 лет.

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия. Им предстоит выяснить, было ли совершено преступление и кто причастен к случившемуся, рассказал глава регионального СК РФ Андрей Потапов. Его процитировало РИА «Новости».

«Геномную экспертизу возможно провести после рождения ребенка», — пояснил Потапов.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 134 УК РФ. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Девочка, предположительно, находится на седьмой неделе беременности. Ее характеризуют как подростка со сложным характером — она хулиганит, прогуливает школу и плохо учится. Будущие родители решили, что будут растить малыша вместе.

За молодой матерью наблюдает уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошниченко. Омбудсмен заверила, что во вред «никто никому здесь действовать не будет».