МЧС выявило нарушения в 165 домах престарелых

Под проверку попали дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические и геронтопсихиатрические центры, специальные дома для одиноких престарелых и другие учреждения этого профиля.

Среди самых распространенных нарушений заваленные хламом пути эвакуации из здания и неработающие системы противопожарной защиты.

«Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением», — рассказали агентству в пресс-службе.

В ночь на 11 мая в частном пансионате «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной электропроводки. Погибли 11 человек. Оказалось, что этот пансионат работал нелегально. Задержанный организатор этого учреждения признал свою вину.