Число жертв пожара в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 11

Еще два человека умерли в результате пожара в частном пансионате в Красногорске. Таким образом общее число жертв происшествия увеличилось до 11. Об этом сообщили в пресс-службе главы Красногорска.

«Число жертв пожара в частном доме по улице Тенистая возросло до 11. В ночь с 11 на 12 мая в реанимации скончались еще два человека», — рассказали в пресс-службе.

Всех постояльцев частного пансионата увезли с места происшествия. Большинство из них забрали родственники. Благодаря содействию Минсоцразвития Московской области пять человек поселили в санаторий «Отдых» в Жуковском, где есть все необходимое для ухода за пожилыми людьми. Врачи сейчас борются за жизни трех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Одного из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пожар в частном пансионате «Второй дом» в подмосковном Красногорске вспыхнул в ночь на 11 мая. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек пострадали.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной электропроводки. Организатора пансионата задержали спустя несколько часов после происшествия. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила, что пансионат мог работать с нарушениями законодательства. Учреждение располагается в частном доме. Медицинской лицензии у пансионата не было.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь пострадавшим.