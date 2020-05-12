Организатор сгоревшего частного пансионата в Подмосковье признал вину

Пансионат мужчина открыл в частном арендованном доме. С родственников постояльцев он брал от одной до 1,2 тысячи рублей в сутки за проживание. Всего в учреждении содержались 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

В ночь на 11 мая на втором этаже дома начался пожар. В результате девять человек с ожогами доставили в больницу. Во время тушения пожарные обнаружили тела еще девяти погибших.

Следователи задержали организатора пансионата. Сегодня ему предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об избрании для обвиняемого меры пресечения.

В подмосковном Министерстве здравоохранения сообщили, что шестеро пострадавших во время пожара в пансионате находятся в реанимации. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Еще три человека в состоянии средней степени тяжести перевели в терапевтическое и кардиологическое отделения.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила, что учреждение для содержания пенсионеров должно иметь медицинскую лицензию. Но у руководства частного пансионата такого документа не было.

Расследование уголовного дела по пожару в пансионате взяла подмосковная прокуратура.