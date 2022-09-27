Устроивший стрельбу в школе Ижевска год готовился к нападению — СМИ | 360°

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Устроивший стрельбу в школе Ижевска год готовился к нападению — СМИ

Shot: устроивший стрельбу в школе Ижевска год готовился к нападению

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Вооруженный мужчина расстрелял учеников и педагогов в ижевской школе. К нападению преступник готовился целый год. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на результаты обыска.

Согласно сообщению, правоохранители нашли в квартире нападавшего пять мобильных телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В своем послании мужчина заявил, что готовился к расправе больше года. Он подробно рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства. Преступник рассматривал как школы, так и детские сады с военкоматами.

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В записке стрелок отмечал, что считает себя аполитичным и нерелигиозным человеком. По словам соседей мужчины, он вел нелюдимый и затворнический образ жизни. Всегда одевался в черную одежду и никогда ни с кем не здоровался.

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Ранее в правительстве Удмуртии сообщили, что число жертв стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17 человек. Вооруженное нападение произошло утром в понедельник, 26 сентября. Преступник покончил с собой до момента задержания. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей.

Стрельба в школе в Ижевске

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