Спецборт МЧС перевезет в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска — Мурашко | 360°

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Спецборт МЧС перевезет в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска — Мурашко

Глава Минздрава РФ Мурашко сообщил об эвакуации из Ижевска 15 пострадавших при стрельбе

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Спасатели эвакуируют из Ижевска в Москву 15 человек, пострадавших при стрельбе в школе № 88. Двое из них — взрослые. Состояние трех человек министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил как крайне тяжелое, сообщил телеканал «Звезда».

«Планируется эвакуация. Сейчас, на утро мы пока оцениваем, что к перевозке подготовим 15 пациентов. Двое из них взрослые, остальные дети», — сказал он журналистам.

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Состояние трех пострадавших министр назвал крайне тяжелым и тревожным для врачей. Получивших ранения переправят в Москву спецбортом МЧС, спасателей сопроводят бригады медиков. Они начали подготовку к вылету.

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Михаил Мурашко прибыл в Ижевск вечером 26 сентября. Он провел совещание об оказании медицинской помощи пострадавшим. На тот момент в больницах находились 23 пациента, в том числе 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивали как тяжелое, остальных — средней степени тяжести. Вместе с ним прибыла бригада медицинских специалистов из федеральных центров.

Вооруженное нападение на ижевскую школу № 88 произошло утром 26 сентября. Мужчина в черной майке с националистической символикой и балаклаве пришел в учебное заведение и открыл огонь, погибли 17 человек. Он состоял на психиатрическом учете и в течение года готовил нападение.

Минздрав

Медицина

Стрельба в школе в Ижевске

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