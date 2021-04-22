Мавзолей Ленина закроют до середины мая

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина закроют до 14 мая в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСО сообщил «Интерфакс».

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая не будет осуществляться в связи с подготовкой и празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Федеральной службе охраны.

Мавзолей Ленина 17 апреля был вновь открыт для посетителей после завершения профилактических работ, которые продолжались месяц.

Парад Победы в этом году состоится на главной площади страны 9 мая. В Кремле ранее сообщили, что на празднование не будут приглашать иностранных гостей, так как этот год не юбилейный.

Военный комендант Москвы Евгений Селезенев ранее рассказал, что ночные репетиции парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Министерство обороны РФ ранее показало видео с тренировки парада Победы, которая прошла на подмосковном полигоне Алабино.