Минобороны показало кадры с тренировки парада Победы

Еще одна тренировка в преддверии парада Победы прошла на полигоне Алабино. Военные маршировали строем, была и военная техника. Минобороны опубликовало кадры с репетиции.

На них видно, как построены разные роды войск. Они оттачивают маршевый шаг. Некоторые военные идут с поднятыми флагами. Другие стоят с музыкальными инструментами.

Первая репетиция парада Победы прошла в Алабине 31 марта. Военный комендант Москвы Евгений Селезнев рассказал, что всего запланировано 12 тренировок.

В среду, 14 апреля, военнослужащие репетировали песню «Победа остается молодой». В Минобороны подтвердили, что, вероятнее всего, эта композиция прозвучит 9 мая. Раньше на параде Победы она не исполнялась.

Ночные репетиции пройдут 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая. Всего в главном военном параде на Красной площади примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц техники и вооружения, 53 самолета и 23 вертолета. Возможно, 9 мая в Москве покажут новинку — бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО». Об этом «360» сообщил осведомленный источник.