Парады в честь дня ВМФ России прошли во Владивостоке и на Камчатке

Во Владивостоке праздничное мероприятие впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота состоялось в бухте Золотой рог. На военном судне-музее «Красный Вымпел» и на подводной лодке-музее «С-56» прошла церемония подъема флагов.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц выступил с борта ракетного крейсера «Варяг». Он отметил, что флот всегда был и остается символом сильной России. До этого адмирал на катере «Ураган» обошел строй и поздравил экипажи кораблей с праздником.

На Камчатке парад начался с молебна в Морском соборе Петропавловска-Камчатского. Командующий Войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев обошел парадную линию и с борта корабля «Адмирал Невельской» произнес торжественную речь.

Потом малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех, а группа минных тральщиков нашла и уничтожила морскую мину. Малый противолодочный корабль обнаружил и атаковал торпедой подводную лодку условного противника.

Парады пройдут 26 июля на основных базах ВМФ России. В этом году в праздничном мероприятии будут участвовать 250 кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. На праздник в Северную столицу приедет президент России Владимир Путин.