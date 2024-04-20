Происшествия 20 апреля 2024, 00:02 Военкор Семен Еремин погиб в зоне СВО после атаки FPV-дрона Freepik

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Военкор Семен Еремин погиб в зоне СВО. Об этом рассказала газета «Известия», где работал журналист.

Военный корреспондент обозревал события в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. Он вместе со съемочной группой одним из первых сделал репортаж из Волновахи в марте того года. Тогда войска России сняли флаг Украины на въезде в город.

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Помимо этого, мужчина в числе первых продемонстрировал работу беспилотников России «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь». Еремина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как заявили в Telegram-канале «Известий», военкор умер в результате атаки вражеского FPV-дрона. Он получил серьезное ранение и в итоге погиб. За время нахождения на СВО Еремин неоднократно рисковал жизнью, выполняя профессиональную деятельность. В августе 2022 года журналист попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских социальных сетях нашли видео, с фактическими доказательствами того, что ВСУ специально пытаются убить российских корреспондентов.