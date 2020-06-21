Мать из Астрахани призналась, что забетонировала сына

Жительница Астраханской области признала свою вину в убийстве 12-летнего сына. Тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома.

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай. Он подтвердил, что женщина признала свою вину.

По данным следствия, во время проверки показаний мать убитого подростка рассказала, куда выбросила оружие.

В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего Андрей Хегай.

Тело 12-летнего мальчика обнаружили 19 июня, после трехмесячных поисков. Следователи нашли его замурованным в бетон под полом дома, который принадлежит старшему брату убитого. По данным следствия, преступление произошло 4 марта. Школьник ушел из дома и вернулся домой под утро следующего дня. Между ним и матерью начался конфликт, во время которого женщина ударила сына гантелей. Из-за полученной травмы ребенок скончался на месте.

В Следственном комитете заявили, что родители убитого всячески заметали следы. Они опознавали сына на видео с камер наблюдения в разных частях города. При этом сестра погибшего рассказала, что никто из семьи не знал о трагедии. Она была уверена, что с пропавшим братом все хорошо и скоро он живым и здоровым вернется домой. Девушка подчеркнула, что о преступлении не знал даже отец, — она уверена, что он вряд ли сможет выдержать открывшуюся правду.