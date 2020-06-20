Мальчика из Астрахани закатали в бетон под домом его родственников. В убийстве подозревают мать

Жуткая история в Астраханской области. 12-летнего мальчика искали больше трех месяцев, а оказалось, что его убили и закатали в бетон еще в день пропажи. Причем в убийстве подозревают мать.

«Мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте. <…> 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — заявили в Следственном комитете.

По информации ведомства, родители всячески способствовали тому, чтобы замести следы, — они соглашались с полицейскими, опознавая мальчика на видеокамерах в разных частях города. В итоге выяснилось, что ребенка давно уже нет в живых.

Другие обстоятельства происшествия следствие пока не оглашает.

Мальчик был чемпионом ЮФО по тхэквондо и учился в кадетском корпусе. Его мать состояла в одной из политических партий, и в апреле на своей странице в соцсети она написала, что «бесконечные дни ожидания и надежды терзали душу и забирали жизнь». В публикации женщина задалась вопросом, что она может сделать для государства, «чтобы другие дети не повторяли ошибки младшего сына».

Женщину задержали, ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.