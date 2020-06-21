«Я осталась без своего брата и без матери». Сестра замурованного в бетон подростка рассказала о произошедшем

Сестра 12-летнего мальчика, которого нашли мертвым в бетоне под домом родственников в Астрахани, написала пост в соцсети. Она заявила, что никто из ее семьи не знал о случившемся — все искали ребенка до последнего.

«Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой. Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали. О том, что случилось, не знал никто из моей семьи, включая отца», — написала девушка в Instagram.

Она заявила, что всегда считала свою маму «самой замечательной до этого рокового дня».

«В один миг рухнуло все. Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — рассказала родственница.

О трагедии и жутком убийстве в астраханской семье стало известно 20 июня. Правоохранительные органы нашли тело 12-летнего мальчика в бетоне под домом его 36-летнего брата. По версии следствия, это могла сделать его собственная мать, которая сначала ударила ребенка гантелей, потом спрятала тело и три месяца запутывала полицию, давая ложные показания.

Все это время мальчика искали спасатели, правоохранительные органы и волонтеры.

Подозреваемая в убийстве задержана, ей грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.