«Я осталась без своего брата и без матери». Сестра замурованного в бетон подростка рассказала о произошедшем
«Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой. Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали. О том, что случилось, не знал никто из моей семьи, включая отца», — написала девушка в Instagram.
Она заявила, что всегда считала свою маму «самой замечательной до этого рокового дня».
«В один миг рухнуло все. Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — рассказала родственница.
О трагедии и жутком убийстве в астраханской семье стало известно 20 июня. Правоохранительные органы нашли тело 12-летнего мальчика в бетоне под домом его 36-летнего брата. По версии следствия, это могла сделать его собственная мать, которая сначала ударила ребенка гантелей, потом спрятала тело и три месяца запутывала полицию, давая ложные показания.
Все это время мальчика искали спасатели, правоохранительные органы и волонтеры.
Подозреваемая в убийстве задержана, ей грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.