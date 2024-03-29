Общество 29 марта 2024, 21:27 Мать главаря террористов из «Крокуса» попросила прощения у семей погибших Мать боевика из «Крокуса» Шамсидина расплакалась и попросила прощения у россиян РИА «Новости»

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Мать лидера террористов Шамсидина Фаридуни, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», попросила прощения от имени своей семьи у пострадавших и близких погибших. Видео опубликовало Ruptly в Telegram-канале.

«Я прошу прощения от имени своей семьи», — сказала Муассар Заргарова.

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Женщина добавила, что для Бога сын никогда шахидом не станет. Она не понимает, зачем он совершил теракт.

Женщина расплакалась во время общения с журналистами. Она призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул», для кого он это сделал.

Ранее напавшие на «Крокус Сити Холл» боевики в ходе допросов рассказали, что все этапы подготовки теракта, а также инструкции для отхода им предоставил куратор. Последний связывался с ними через Telegram, отправляя голосовые сообщения. При этом они не знали его имени, так как он общался с ними, используя псевдоним.

Кроме того, следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте, которым стал Назримад Лутфуллои.