29 марта 2024, 18:54
Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе
СК: устроившие теракт в «Крокусе» боевики получали инструкции через Telegram
Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода предоставил куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.
В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.
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Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.
«Обвиняемые в совершении теракта в „Крокусе“ сообщили, что их действия, как на этапеподготовки, так и после вооруженного нападения путем голосовых сообщений через Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что именно по указаниям куратора боевики после совершения теракта двигались в сторону российско-украинской границы. Координатор заявил, что вознаграждение за нападение на концертный зал они получат в Киеве.
Фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стали девять человек. Нападение на концертный зал совершили четверо уроженцев Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсидин Фаридуни.
Следствие считает их сообщниками: братьев Диловара и Аминчона Исломовых. По версии следствия первый продал боевикам машину, на которой они передвигались, а второй передал деньги, на которые один из боевиков летал в Турцию для получения инструкций о теракте.
Отец обвиняемых братьев Исроил Исломов сначала проходил по делу свидетелем, но после его статус сменили на подозреваемого в вовлечении организации теракта.
Еще одним арестованным стал уроженец Киргизии Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру в деревне Путилково в городском округе Красногорск.В пятницу, 29 марта, Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела. Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. В чем заключалась его роль в нападении пока неизвестно.
Следственный комитет России
Теракт в «Крокусе»
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