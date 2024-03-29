Криминал 29 марта 2024, 18:54 Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе СК: устроившие теракт в «Крокусе» боевики получали инструкции через Telegram РИА «Новости»

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Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода предоставил куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.

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Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.

«Обвиняемые в совершении теракта в „Крокусе“ сообщили, что их действия, как на этапе

В ведомстве подчеркнули, что именно по указаниям куратора боевики после совершения теракта двигались в сторону российско-украинской границы. Координатор заявил, что вознаграждение за нападение на концертный зал они получат в Киеве.

Фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стали девять человек. Нападение на концертный зал совершили четверо уроженцев Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсидин Фаридуни.

Следствие считает их сообщниками: братьев Диловара и Аминчона Исломовых. По версии следствия первый продал боевикам машину, на которой они передвигались, а второй передал деньги, на которые один из боевиков летал в Турцию для получения инструкций о теракте.

Отец обвиняемых братьев Исроил Исломов сначала проходил по делу свидетелем, но после его статус сменили на подозреваемого в вовлечении организации теракта.

Еще одним арестованным стал уроженец Киргизии Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру в деревне Путилково в городском округе Красногорск.