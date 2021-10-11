Мать 9-летней студентки МГУ Тепляковой возмутилась обсуждением секса на занятиях

Мать девятилетней Алисы Тепляковой, сдавшей экзамены в МГУ, заявила, что психологический факультет категорически не подходит для детей, поскольку на занятиях студенты изучают много тем, связанных с сексом.

В частности, на парах идет речь о Зигмунде Фрейде, отметил сайт kp.ru. Преподаватели обсуждали со студентами пациентку Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец, а также насильников и самоубийства.

«На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком», — отметила женщина.

В девять лет Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ и поступила на психологический факультет. Отец Алисы Евгений Тепляков рассказал «360», что, занимаясь обучением дочки дома, столкнулся с непониманием и нежеланием чиновников от образования. По его словам, ему отвечали, что «умный ребенок — его проблемы». Раньше времени в школу Алису отказались принимать.

Недавно в ряде СМИ появлялась информация о том, что в МГУ не могут найти индивидуальный подход к юной студентке, из-за чего девочку могли отчислить. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий опроверг эту информацию. Он заявил, что вуз не планирует отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову.