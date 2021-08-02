Отец 9-летней абитуриентки МГУ рассказал, когда лучше начинать обучение ребенка

Евгений Тепляков, отец Алисы Тепляковой, сдавшей в девять лет экзамены в МГУ, рассказал «360», что, занимаясь обучением дочки дома, столкнулся с непониманием и нежеланием чиновников от образования. По его словам, ему отвечали, что «умный ребенок — его проблемы». Раньше времени в школу Алису отказались принимать.

Мужчина сообщил, что ребенок активно читал и писал, но девочку оставили сидеть дома до семи лет по возрасту.

«Психологи говорят, что вундеркинды прыгают в окна. Так они объясняли свое нежелание принять Алису в школу или выделить какое-то финансирование на ее дальнейшее обучение. Школа в таких случаях не дает никаких возможностей. Что делать с ребенком, который получил аттестат за девятый класс, посадить в первый или второй?» — задался вопросом Евгений Тепляков.

По его мнению, это большой вопрос к школе и психологам, как они ориентируются на готовность к школе. Отец Алисы подчеркнул, что это не его ребенок такой одаренный, дети все такие.

«В Белоруссии все дети идут в школу в шесть лет. И ничего, никому череп не жмет. Во всех постсоветских республиках кроме России дети идут в школу с шести лет и раньше. В 1980-х годах ввели 11-й класс потому, что учителя лучше могли адаптировать детей и включить их в образовательный процесс. Было множество исследований психологов, которые доказали, что у шестилетнего ребенка мотивация и достижения выше», — рассказал Евгений.

Он напомнил, что по официальным данным, в России возраст среднего первоклассника составляет семь лет и четыре месяца. По мнению Евгения Теплякова, это чудовищно.

Ранее стало известно, что девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в МГУ. Если девочка наберет нужное количество баллов, ее примут на обучение. Но обеспечат педагога-психолога, чтобы он помог ей адаптироваться.