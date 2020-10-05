Массовый сбой произошел во «ВКонтакте»

Во многих городах России произошел сбой в работе популярной соцсети «ВКонтакте». В основном проблемы связаны с загрузкой разделов в мобильном приложении.

«У части аудитории мобильных приложений VK могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов. Мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили «360" в пресс-службе компании.

По данным сервиса Downdetector, который следит за работой популярных сетевых ресурсов, больше всего сообщений о сбоях пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Томска, а также из Хабаровска и Владивостока.

На проблемы с сайтом пожаловались 63%, еще 24% не могут отправить сообщения и 12% не могут осуществить вход в аккаунт. Соцсеть последний раз «падала» в августе. Тогда специалисты восстановили работу за несколько минут.

Накануне сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Жалобы на неполадки поступили из нескольких стран, в том числе и из России. Последний раз крупный сбой произошел в конце сентября.