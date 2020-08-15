15 августа 2020, 19:19
«ВКонтакте» отказался работать. Но ожил через несколько минут
Во «ВКонтакте» произошел сбой. Некоторые пользователи не могут зайти на свою страницу, у других соцсеть зависает. Это следует из данных Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе соцсети «ВКонтакте» начались с 17:00. На неполадки пожаловались более пяти тысяч человек.
Сбой произошел в центральной и западной частях России. Пользователи жалуются на неполадки в работе сайта (74%), трудности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%).
Представители соцсети заявили, что работа была восстановлена за несколько минут.