facebook_pixel
    15 августа 2020, 19:19

    «ВКонтакте» отказался работать. Но ожил через несколько минут

    Алена Макаренко

    Во «ВКонтакте» произошел сбой. Некоторые пользователи не могут зайти на свою страницу, у других соцсеть зависает. Это следует из данных Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
    «ВКонтакте» отказался работать. Но ожил через несколько минут

    Проблемы в работе соцсети «ВКонтакте» начались с 17:00. На неполадки пожаловались более пяти тысяч человек.

    Сбой произошел в центральной и западной частях России. Пользователи жалуются на неполадки в работе сайта (74%), трудности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%).

    Представители соцсети заявили, что работа была восстановлена за несколько минут.

    Новости SMI.FM