«ВКонтакте» отказался работать. Но ожил через несколько минут

Проблемы в работе соцсети «ВКонтакте» начались с 17:00. На неполадки пожаловались более пяти тысяч человек.

Сбой произошел в центральной и западной частях России. Пользователи жалуются на неполадки в работе сайта (74%), трудности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%).

Представители соцсети заявили, что работа была восстановлена за несколько минут.