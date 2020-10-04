Telegram «упал». Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера

Жалобы на неполадки в работе мессенджера поступают из нескольких стран, включая Россию.

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Большая часть пользователей (91%) сообщает о невозможности подключиться к Telegram. На проблемы с отправкой сообщений жалуются 8% пользователей.

Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. В России чаще всего на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.

Последний крупный сбой был зафиксирован в работе мессенджера в конце сентября. На проблемы в работе Теlеgrаm тогда жаловались пользователи из России, Белоруссии и Украины.