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    04 октября 2020, 01:15

    Telegram «упал». Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера

    Валерия Шафирко

    Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. По информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебой в работе Telegram начались около полуночи.
    Telegram «упал». Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера

    Жалобы на неполадки в работе мессенджера поступают из нескольких стран, включая Россию.

    Telegram «упал». Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Большая часть пользователей (91%) сообщает о невозможности подключиться к Telegram. На проблемы с отправкой сообщений жалуются 8% пользователей.

    Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. В России чаще всего на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.

    Последний крупный сбой был зафиксирован в работе мессенджера в конце сентября. На проблемы в работе Теlеgrаm тогда жаловались пользователи из России, Белоруссии и Украины.

    Новости SMI.FM