04 октября 2020, 01:15
Telegram «упал». Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. По информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебой в работе Telegram начались около полуночи.
Жалобы на неполадки в работе мессенджера поступают из нескольких стран, включая Россию.
Большая часть пользователей (91%) сообщает о невозможности подключиться к Telegram. На проблемы с отправкой сообщений жалуются 8% пользователей.
Чаще всего о сбоях сообщают пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах, Германии и других странах. В России чаще всего на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Волгограда.
Последний крупный сбой был зафиксирован в работе мессенджера в конце сентября. На проблемы в работе Теlеgrаm тогда жаловались пользователи из России, Белоруссии и Украины.