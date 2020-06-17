Массовую скупку sim-карт для мошенничества на голосовании по Конституции назвали фейком

В России выявили фейк о массовой скупке sim-карт, которые планируют использовать для фальсификации результатов электронного голосования. Эксперты считают, что возможности подобного мошенничества не существует.

«Накрутки голосования посредством массово скупленных sim-карт для телефонного голосования представляются крайне маловероятными. Дело не только в том, что sim-карты в России персонифицированы, а конкретно — в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА — проще говоря, „Госуслуг“», — отметил ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев, его цитирует пресс-служба.

По его словам, авторизацию на «Госуслугах» можно сравнить с предъявлением паспорта на избирательном участке. В центре отметили, что массовая скупка sim-карт не повлияет на голосование, ведь, даже имея несколько номеров телефонов, гражданин может проголосовать только один раз.

Эксперты РОЦИТ призвали быть максимально бдительными и критически относиться к распространяемой в интернете информации.

Голосование по изменению Конституции пройдет неделю с 25 июня по 1 июля. Жители двух регионов, Москвы и Нижегородской области, могут принять участие в голосовании онлайн. Для этого нужно подать заявку до 21 июня. Электронное голосование продлится с 25 по 30 июня.