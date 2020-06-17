Выбор в одном шаге. Все способы проголосовать по поправкам к Конституции в Подмосковье

С 25 июня по 1 июля жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам к Конституции. Это можно сделать несколькими способами: на своем или любом другом избирательном участке, дома или вызвав передвижной пункт в удаленный СНТ. Высказаться смогут и те, кто не прописан в регионе. Но определиться, как будете голосовать, нужно заранее.

Голосование на избирательном участке

Общероссийское голосование за поправки к Конституции пройдет 1 июля, с 08:00 до 20:00. Для тех, кто в этот день не сможет попасть на избирательный участок, организуют предварительное голосование, которое продлится с 25 по 30 июня. Такой способ позволит максимально развести людей, чтобы они меньше контактировали друг с другом.

Заранее подавать заявление на участие не нужно. Достаточно уточнить на сайте ЦИК или портале госуслуг время работы своей избирательной комиссии и прийти на участок с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.

Дезинфекцию помещений будут проводить каждый час. Помимо бюллетеня, каждому выдадут маску, перчатки и индивидуальную ручку. А на входе обязательно измерят температуру. Если она окажется повышенной, человека пригласят голосовать в оборудованный на улице мобильный участок.

Еще одно нововведение — члены комиссии не будут прикасаться к вашим документам. Паспорт нужно будет просто развернуть, а при необходимости — на секунду снять маску. В книги избирателей заранее внесут данные граждан. Чтобы получить бюллетень, будет достаточно одной подписи.

«Мобильный избиратель»

Желающие голосовать не по месту регистрации с 5 по 21 июня должны прикрепиться к другому участку через сервис «Мобильный избиратель» на сайте госуслуг, в территориальном избиркоме (ТИК) или в МФЦ. С 16 до 21 июня подать заявление можно и в участковой избирательной комиссии. Этот способ удобен для тех, кто приехал на работу в Подмосковье из другого региона.

«Любой голосующий не по месту своей регистрации может обратиться к нам и получить возможность открепиться от своего основного участка для голосования и прикрепиться на любой удобный избирательный участок в Московской области», — пояснил «360» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Не выходя из дома

Жители Подмосковья, у которых по разным причинам не получится прийти на участок, могут вызвать членов избиркома на дом. С 16 июня до 17:00 1 июля нужно лично или по телефону оставить заявку в своей территориальной избирательной комиссии, либо с 5 по 21 июня заполнить заявление на портале госуслуг.

Этот вид голосования будет бесконтактным. Сотрудник повесит на дверь запечатанный пакет с бюллетенем, информацией о вносимых поправках, санитайзерами с масками. Дома нужно изучить материалы и поставить отметки в бюллетене, а затем опустить его в ящик, который поставят на лестничной клетке.

Передвижные участки

Необычный способ впервые опробуют в Подмосковье. Жителям удаленных населенных пунктов, куда можно доехать только на автомобиле, организуют передвижные пункты для голосования. Для этого необходимо оставить заявку в участковой, территориальной или избирательной комиссии Московской области. Многоканальный телефон горячей линии областной комиссии — 8 (800) 550-97-44.

«По заявкам жителей, например, удаленных территорий, куда нет транспортного сообщения, туда приедут, либо члены комиссии и организуют там передвижной пункт для голосования. Будь то автобус или палатки — он будет с соблюдением всех норм безопасности», — уточнил Березкин.

Такой же возможностью, по словам Березкина, могут воспользоваться жители многоквартирных домов. Для них мобильные пункты установят на придомовой территории. В шатрах расположатся наблюдатели и члены избиркома, а набор оборудования будет таким же, как на обычном участке.

«Я не думаю, что это будет таким уж массовым явлением. Потому что наши избирательные участки и места для голосования оборудованы по последнему слову техники безопасности. Пока только 22 территориальных комиссии обратились к нам с просьбой разрешить им проведение такой формы голосования», — заключил Березкин.