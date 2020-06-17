Роскачество рассказало, как не попасться на уловки мошенников при голосовании по поправкам

В период голосования по поправкам в Конституцию, Роскачество рекомендует соблюдать несколько простых правил. Они позволят не стать жертвой мошенников.

Об этом в пресс-службе Роскачества рассказали РИА «Новости».

Перед началом голосования за поправки в главный закон страны в интернете стали появляться сайты-клоны портала, на котором можно сделать свой выбор удаленно. Роскачество рекомендует проявлять повышенную бдительность и не «попадаться» на уловки мошенников. Это могут быть как фишинговые рассылки и сайты-однодневки о выигрышах призов с вводом данных, так и клоны приложения «Мобильный избиратель».

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно помнить о нескольких простых правилах. Главное — не забывать официальный адрес сайта, на котором можно проголосовать по поправкам в Конституцию — 2020og.ru. Если в поисковой строке высвечивается другой адрес, даже если сайт выглядит точно как официальный, нужно немедленно прекратить его использовать.

Переходите на сайт, только вбивая его адрес вручную, не по ссылкам из соцсетей или мессенджеров. Они могут вести на идентично выглядящие фишинговые ресурсы. Не вводите свои персональные данные, если вы не уверены в их защищённости Роскачество.

Роскачество призвало всех избирателей следить за официальными источниками информации, чтобы не попасться на придуманные мошенниками фейки.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки откроют не только на территории России, но и в 100 других странах.