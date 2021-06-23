Маски назвали безальтернативным способом защиты от коронавируса в жару

Альтернативы защитным маскам в жару нет. Эти СИЗ пропускают воздух, поэтому масочный режим продолжит действовать и летом. Об этом заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Альтернативы этому нет. Маски у нас воздухопроницаемы, они проходят заключение учреждений Роспотребнадзора, по которым проводится анализ на их проницаемость. Это необходимая мера, которую мы отменить не можем», — сказала Стригункова.

Ранее глава подмосковного Минздрава сообщила, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас не улучшается и даже не стабилизируется. По ее словам, число людей с ковидом, которые каждый день попадают в больницы Московской области, продолжает расти.

В связи с резким ухудшением эпидемической обстановки власти Подмосковья ввели несколько новых ограничений. Среди них запрет на посещение общепита непривитым и людям без антител. Стригункова не исключила, что с 1 июля людям без QR-кода могут запретить пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Она уверила, что руководство региона сделает все возможное, чтобы избежать этой меры.