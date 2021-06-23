«Даже не стабилизируется». Власти Подмосковья оценили ситуацию с ковидом в регионе

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье сейчас не улучшается и даже не стабилизируется. Об этом заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Текущая ситуация с коронавирусом. К сожалению, ситуация у нас не улучшается и даже не стабилизируется. <…> Уровень госпитализаций неуклонно растет. Практически каждый день в наши стационары поступает 1200 пациентов. При этом рост по количеству госпитализаций за последние две недели составил 40% еженедельно», — сказала она.

По словам министра, за последние двое суток в регионе выявили более 2300 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это рекордное количество за весь период пандемии начиная с зимы прошлого года.

«Мы сохраняем до 15% свободного коечного фонда, но для этого мы развернули более 2000 коек дополнительно. В наших планах — разворачивание еще более 2000 коек», — добавила Стригункова.

Министр подчеркнула, что система здравоохранения Подмосковья сейчас работает с колоссальной нагрузкой. Количество вызовов скорой помощи в сутки увеличилось на 40%. Службы неотложной помощи поликлиник также работают в экстренном режиме.