Запрет на пользование общественным транспортом без QR-кода допустили в Подмосковье

Подмосковье может с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Мы очень надеемся, что меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но тем не менее хочу отметить, если не достигнем ожидаемого эффекта, то Минздрав предложит дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это доступ к пользованию общественным транспортом только жителям Подмосковья с QR-кодом», — заявила Стригункова.

По ее словам, власти Московской области сделают все возможное, чтобы избежать этого ограничения. Ранее Стригункова рассказала, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас не улучшается и даже не стабилизируется. По ее словам, число людей с ковидом, которые каждый день попадают в больницы, продолжает расти.

В связи с обострившейся эпидемической ситуацией руководство Московской области с завтрашнего дня запретило пользоваться детскими и спортивными площадками. Со следующего понедельника в кафе и рестораны будут пускать только привитых людей с антителами. На входе будут сканировать специальный QR-код.