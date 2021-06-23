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    23 июня 2021, 17:18

    Запрет на пользование общественным транспортом без QR-кода допустили в Подмосковье

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Подмосковье может с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Запрет на пользование общественным транспортом без QR-кода допустили в Подмосковье

    «Мы очень надеемся, что меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но тем не менее хочу отметить, если не достигнем ожидаемого эффекта, то Минздрав предложит дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это доступ к пользованию общественным транспортом только жителям Подмосковья с QR-кодом», — заявила Стригункова.

    По ее словам, власти Московской области сделают все возможное, чтобы избежать этого ограничения. Ранее Стригункова рассказала, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас не улучшается и даже не стабилизируется. По ее словам, число людей с ковидом, которые каждый день попадают в больницы, продолжает расти.

    В связи с обострившейся эпидемической ситуацией руководство Московской области с завтрашнего дня запретило пользоваться детскими и спортивными площадками. Со следующего понедельника в кафе и рестораны будут пускать только привитых людей с антителами. На входе будут сканировать специальный QR-код.