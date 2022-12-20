Общество 20 декабря 2022, 04:47 Маск пообещал изменить процедуру голосования в опросах Twitter Маск: голосовать в опросах Twitter смогут только пользователи с подпиской Blue Unsplash

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Голосовать в опросах об изменении политики Twitter теперь смогут только те пользователи, у которых есть подписка Blue. Такое изменение в работе соцсети пообещал внести ее новый владелец Илон Маск.

Один из пользователей Twitter написал, что возможность участвовать в опросах, касающихся политики соцсети, должна быть только у оформивших подписку Blue. Американский миллиардер заметил это предложение.

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«Хорошая мысль. Twitter внесет это изменение», — написал Маск.

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Компания вернула подписку Twitter Blue в Британии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В ближайшее время ее смогут оформить и пользователи в других странах. Подписка дает возможность редактировать сообщения, загружать видео в высоком разрешении и пользоваться режимом читателя.

Ранее Маск решил поинтересоваться у пользователей, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Он запустил опрос и заявил, что сделает так, как захочет большинство. Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, компании нужна непредвзятость, а не уход Маска.