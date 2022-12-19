Мир 19 декабря 2022, 05:00 Постпред РФ в Вене объяснил, почему Маску нет смысла уходить с поста главы Twitter Постпред РФ в Вене Ульянов: Twitter нужна непредвзятость, а не уход Маска YouTube

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Владелец Twitter Илон Маск организовал опрос о своем возможном уходе с поста главы компании. По мнению постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, площадке нужно совсем другое.

«О чем это все? Единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения. Альтернатива станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова», — написал российский дипломат.

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Маск предложил пользователям проголосовать за или против его пребывания на посту главы Twitter. В опросе приняли участие более 1,32 миллиона пользователей. Больше половины решили, что предпринимателю лучше доверить руководство соцсетью кому-то другому.

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Ранее СМИ сообщили о серьезном оттоке рекламодателей из Twitter. Многие не поддерживают редакционную политику Маска и не хотят покупать рекламу на площадке. Руководство компании уже разослало инвестпредложения тем, кто уже вкладывался в бизнес Маска.