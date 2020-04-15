СМИ: машины водителей без пропусков ГИБДД отправит на штрафстоянку

«Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы», — заявил источник.

По его словам, данные поступят в ГИБДД. Если тот же автомобиль остановят, его отправят на штрафстоянку. Собеседник издания отметил, что пока эти меры не действуют. Однако их планируют ввести в будущем. Данную информацию агентству подтвердили сотрудники ГИБДД, которые контролируют въезд в столицу.

Госавтоинспекция с 15 апреля начала проверять спецпропуска у водителей, которые едут в Москву. С помощью планшетов полицейские сканируют номер машины и смотрят, есть ли у автомобилиста пропуск. Тех, у кого разрешения нет, разворачивают. Однако протоколы при этом не составляют.

О введении специальных цифровых пропусков на прошлой неделе сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев из-за ситуации с коронавирусом. Документы нужно получать людям, которые по работе или личным делам должны передвигаться по городу или области.