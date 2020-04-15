Коронавирусных больных в России стало больше на 3300 за сутки. Зараженных уже 24 490

За сутки в России выявили 3388 новых случаев COVID-19. Заболели жители 65 регионов. Всего зараженных 24 490, сообщил оперштаб Москвы.

Еще 292 пациентам удалось победить инфекцию — людей выписали из больниц. С начала эпидемии поправились 1986 россиян. Из-за COVID-19 за последние 24 часа умерли 28 человек. Теперь погибших 198.

Наибольший прирост инфицированных по-прежнему отмечают в Москве (+1774). В Подмосковье за сутки прибавилось 272 зараженных, еще 137 — в Мурманской области. В топ-5 регионов по росту пациентов с COVID-19 вошли Ленинградская область (108 новых случаев) и Республика Коми (+97).

Медики наблюдают за 130 тысячами пациентов с подозрением на COVID-19. В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты провели свыше 1,5 миллиона тестов на коронавирус. Только в Московской области на 15 апреля сделали 120 587 лабораторных исследований. Пробы брали в том числе у людей, которые прибыли из неблагополучных по коронаввирусной инфекции стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораториях государственных медицинских организаций. Здоровых пациентов обследуют в негосударственных лабораториях.

Во многих российских регионах ввели режим полной самоизоляции для граждан. Россиянам рекомендуют оставаться дома и выходить в крайних случаях: в магазин или аптеку, для поездок на работу, выгула собаки или выноса мусора. Характерные симптомы COVID-19 есть не у всех заболевших. Такие люди могут заразить окружающих.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля начала работать система электронных пропусков. У некоторых станций столичной подземки образовались заторы: полиция проверяет у желающих спуститься в метро документы.