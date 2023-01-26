Общество 26 января 2023, 16:07 Машины Lada Xray закончились в отечественных автосалонах Машин Lada Xray не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в России РИА «Новости»

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Машины Lada Xray закончились в российских автосалонах. Их не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в стране. Об этом РИА «Новости» сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», — сказали в пресс-службе ассоциации.

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Предполагается, что АвтоВАЗ убрал модель Lada Xray из модельного ряда. Компания исключила линейку из перечня доступных к продаже машин.

Летом прошлого года президент АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил, что компания не будет возобновлять производство Лада Xray. Такое решение связано с тем, что многие запчасти приходилось заказывать из-за границы. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» заверил, что отказ от выпуска этой модели вряд ли станет большой потерей для рынка.

В январе стало известно, что Lada Granta может остаться без электроусилителя руля. По данным портала «Известия», порядка восьми тысяч машин не могут выпустить из-за нехватки этого элемента.