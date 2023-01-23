23 января 2023, 12:09
Lada Granta может остаться без электроусилителя руля
Около семи-восьми тысяч автомобилей, большинство из которых Lada Granta, не могут выпустить из-за нехватки электроусилителей руля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на « Самарское обозрение».
Теперь АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска автомобилей без электроусилителя руля. Пока проблема не стоит остро, но, возможно, к такому решению придется прибегнуть в будущем.
Реклама
Дело в том, что производитель Lada Granta получал необходимые детали у корейской компании Mando и калужского завода «Автоэлектроника». Однако сотрудничество с иностранной компанией сейчас осложнено. А российский производитель сам зависит от сторонних поставок.
Реклама
И пока «вариант прорабатывается, чтобы было готовое решение в следующий раз при проблеме с поставками».
Машины
Реклама
Реклама