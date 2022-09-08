«Россияне не расстроятся». Эксперт объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

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Viber «Россияне не расстроятся». Эксперт объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок Эксперт Хайцеэр объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок РИА "Новости"

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АвтоВАЗ не станет возобновлять производство автомобилей Лада XRAY, заявил президент компании Максим Соколов. Это связано с тем, что многие компоненты приходится заказывать из-за границы. «360» спросил у вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, будет ли это реальной потерей для рынка.

«Мне кажется, что нет. Вообще, мы к потерям уже привыкли за последние полгода, поэтому расстройства большого не будет. К тому же у нас будет Lada Vesta. Ну, а что такое XRAY? Это аналог Renault Sandero Stepway, не полноценный кроссовер, а „приподнятый седан“», — поделился эксперт.

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На вопрос «360», будет ли АвтоВАЗ что-то предпринимать после отказа от XRay, эксперт ответил, что это зависит от концепции развития автомобильного предприятия.

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«Сейчас отечественный автопром находится на нуле, мы в точке старта. Другое дело — с каким темпом мы будем развиваться? Сегодня в производстве у нас достаточно архаичные автомобили — это КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Все, что лучше этих автомобилей, будет прорывом. Не надо смотреть назад, следует двигаться вперед», — подытожил Хайцеэр.

В конце августа в России начались продажи Lada Niva Travel. Внедорожник продается по цене около миллиона рублей.

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