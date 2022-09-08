«Россияне не расстроятся». Эксперт объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок | 360°

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«Россияне не расстроятся». Эксперт объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок

Эксперт Хайцеэр объяснил, почему отказ Lada от сборки XRAY не повлияет на рынок

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АвтоВАЗ не станет возобновлять производство автомобилей Лада XRAY, заявил президент компании Максим Соколов. Это связано с тем, что многие компоненты приходится заказывать из-за границы. «360» спросил у вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, будет ли это реальной потерей для рынка.

«Мне кажется, что нет. Вообще, мы к потерям уже привыкли за последние полгода, поэтому расстройства большого не будет. К тому же у нас будет Lada Vesta. Ну, а что такое XRAY? Это аналог Renault Sandero Stepway, не полноценный кроссовер, а „приподнятый седан“», — поделился эксперт.

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На вопрос «360», будет ли АвтоВАЗ что-то предпринимать после отказа от XRay, эксперт ответил, что это зависит от концепции развития автомобильного предприятия.

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«Сейчас отечественный автопром находится на нуле, мы в точке старта. Другое дело — с каким темпом мы будем развиваться? Сегодня в производстве у нас достаточно архаичные автомобили — это КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Все, что лучше этих автомобилей, будет прорывом. Не надо смотреть назад, следует двигаться вперед», — подытожил Хайцеэр.

В конце августа в России начались продажи Lada Niva Travel. Внедорожник продается по цене около миллиона рублей.

Lada

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