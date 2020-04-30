«Машину не трогал»: Кокорин отреагировал на иск телеведущей Ушаковой

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин снова попали на судебный иск. Компенсацию в 321 тысячу рублей за разбитую машину решила получить телеведущая Первого канала Ольга Ушакова.

«Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту — прим. ред.) подала иск о возмещении имущественного вреда, просит солидарно взыскать 321 тысячу 75 рублей 3 копейки. Савеловский суд Москвы назначил беседу по иску на 6 мая», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Речь идет о событиях 2018 года. Тогда братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий подрались с водителем телеведущей Виталием Соловчуком. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, а у Mercedes оказались разбиты стекла.

Сам Кокорин заявил, что первый раз слышит о судебном иске Ушаковой. «Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого», — приводит слова Александра «Ридус».

В свою очередь, адвокат Мамаева Игорь Бушманов отметил, что пока никаких уведомлений спортсмены не получали. По его словам, весь причиненный вред футболисты уже компенсировали.

«В рамках уголовного дела Мамаев в счет компенсации имущественного вреда зачислил деньги на счет водителя Mercedes, а также на имя телеведущей, об этом она была уведомлена, однако средствами не воспользовалась», — рассказал адвокат.

Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий попали в колонию после того, как в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. На них завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». В сентябре 2019 года Кокорины и Мамаев вышли из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.