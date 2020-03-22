«Теперь ему (Александру Кокорину –прим. ред.), чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, — без него» — сказал главный футбольный тренер России.

Он вспомнил нападающему «Зенита» и травму, «и вот эту шалость, которая его отлучила от футбола».

Кокорин сейчас играет за ФК «Сочи». Там он останется до конца сезона-2019/2020. 1 марта форвард забил первый гол за новый клуб. Его должны были перевести в новую команду еще в январе, но он отказался.

В 2018 году спортсмен попал в СИЗО из-за драки во время вечеринки, а после вынесения приговора отправился в колонию. На свободу вышел в сентябре 2019-го. Как и его друг, полузащитник Павел Мамаев.