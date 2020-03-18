Мамаев заявил, что покинет Россию

Футболист Павел Мамаев поделился с поклонниками новыми планами. Вместе с семьей он собирается переехать в другую страну.

О своем решении он объявил в Stories в Instagram жены Аланы Мамаевой. «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — заявил футболист. При этом он не стал уточнять, в какую страну планирует уехать и когда состоится отъезд.

Мамаев поделился своими эмоциями и от остановки чемпионата России по футболу. По его словам, он спокойно на это отреагировал. Ведь здоровье должно стоять на первом месте. Спортсмен добавил, что надеется за это время залечить свою новую травму.

В 2018 году экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались в центре скандала. Они устроили две драки в центре Москвы. Их арестовали. Около полугода они провели в СИЗО, после отбывали наказание в колонии. Осенью 2019 года все фигуранты дела вышли на свободу.

Ранее Алана Мамаева заявила, что тюрьма пошла на пользу ее мужу. Он стал более вдумчивым и сдержанным.