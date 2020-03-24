Машинист оповестил пассажиров о коронавирусе под похоронный марш

Машинист электрички отстранен от должности за необычное объявление о коронавирусе. Мужчина включил для пассажиров объявление о симптомах и профилактике инфекции, дополнив его похоронным маршем.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

«Действительно, был такой инцидент. Машинист отстранен от должности», — сообщили в ведомстве.

В декабре 2019 в мире была зафиксирована первая вспышка коронавируса. За три месяца количество зараженных на планете достигло 409 040 человек. 18 274 заболевших умерли.

Салоны подмосковного общественного транспорта стали тщательнее дезинфицировать. Это поможет избежать обострения инфекций, в том числе коронавируса. Под контролем все: автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички и даже такси.

Днем и ночью сотрудники ЦППК борются с эпидемией коронавируса. Для защиты пассажиров все поезда и станции обрабатывают специальной дезинфицирующей жидкостью. За неделю этого средства потратили 6,5 тысячи литров.