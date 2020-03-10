Транспорт Подмосковья очистят от вирусов

Салоны подмосковного общественного транспорта стали тщательнее дезинфицировать. Это позволит избежать обострения весной инфекций, в том числе коронавируса.

Под контролем все: автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички и даже такси. В транспорте перед выходом на маршруты проводят полную санитарную обработку всех поручней, ручек, рулей, подлокотников и других деталей.

Усиленнее стали дезинфицировать и общественные пространства. Специальными средствами обрабатывают, например, кассы, турникеты и автоматы по продаже билетов. В «Ласточках» и «Иволгах» на постоянной основе проводят ультрафиолетовое обеззараживание воздуха. Все применяемые средства безопасны для здоровья пассажиров.

Машинисты и водители каждый рабочий день проходят перед сменой медицинский осмотр. Специальные антисептические средства выдают всем кассирам, контролерам, сотрудникам локомотивных бригад и другим специалистам. На транспортных предприятиях проводят инструктажи о том, как обезопасить себя в периоды распространения вирусных заболеваний.

Эти меры утвердили в областном Министерстве транспорта для защиты от весенней вспышки инфекций и в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками. Создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме проверяет транспортные салоны на наличие грязи. Нарушителей будут штрафовать на 20 тысяч рублей», — сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Полный перечень мер безопасности доступен на сайтах Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Подмосковья. За рекомендацией можно обратиться и на «горячие» линии по коронавирусу: 8 (800) 555-49-43, 8 (800) 550-99-03.