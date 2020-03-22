ЦППК потратила 6,5 тысячи литров дезинфицирующего раствора за неделю

Днем и ночью сотрудники ЦППК борются с эпидемией коронавируса. Чтобы защитить пассажиров, все поезда и станции обрабатывают специальной дезинфицирующей жидкостью. За неделю этого средства потратили 6,5 тысячи литров.

Как сообщил корреспондент «360», помимо поездов и станций, дезинфицируют кассы, билетные автоматы, турникеты, валидаторы, двери вокзалов и турникетных комплексов. Обеззараживают территорию стараются в те моменты, когда на станциях меньше всего пассажиров, чтобы не мешать торопящимся по своим делам людям.

В электричках МЦД дезинфекцию и уборку проводят трижды в день. Сотрудники ЦППК убирают мусор и протирают раствором салоны на конечных станциях диаметров и во время стоянки между рейсами.

В поездах компании работают системы обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолета. ЦППК призывает всех по возможности не пользоваться общественным транспортом в дни пандемии. Если ехать все-таки необходимо, покупать билеты за наличные, на которых могут быть вирусы, не стоит. Во всех кассах можно оплатить проезд бесконтактным способом.