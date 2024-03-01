Общество 01 марта 2024, 12:20 Марафон о «работе над ошибками» появился на сайте Блиновской Shot: мошенники запустили от имени Блиновской марафон о «работе над ошибками» РИА «Новости»

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На официальном сайте блогера Елены Блиновской появился новый марафон о «работе над ошибками». Однако адвокат создательницы «Марафона желаний» заявил Telegram-каналу Shot, что ресурс взломали мошенники и арестованная блогер не имеет к нему отношения.

По словам защитника, «королева марафонов» все еще находится в СИЗО, ее отправили туда до 26 апреля. Блиновскую заключили под стражу на три месяца после того, как она нарушила условия домашнего ареста.

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Блогера поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами, среди которых — доктор и кандидат наук.

В СИЗО у Блиновской нет интернета, поэтому разработать новый марафон она не могла. Тем временем мошенники написали на ее сайте послание вполне в духе Елены.

«Быть автором своей жизни легко! Однако многие заходят в тупик, будучи уверенными, что они все способны контролировать», — заявили аферисты в анонсе марафона.

Соцсети блогера взламывают уже в пятый раз, и в связи с новым случаем адвокат начал готовить заявление в полицию.