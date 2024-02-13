13 февраля 2024, 16:14
«Королеву марафонов» Блиновскую отказались отпускать из СИЗО
Мосгорсуд отказался отпускать блогера Блиновскую из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из следственного изолятора, куда ее отправили за нарушение условий домашнего ареста. Об этом сообщили «Известия».
Блиновская участвовала в заседании суда в формате ВКС. При этом создательница «Марафона желаний» расплакалась, говоря о своих детях.
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«Я могу быть гораздо полезнее следствию, находясь не в СИЗО», — указала она.
Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова сообщала, что Блиновская, находясь в СИЗО № 6 «Печатники», сможет пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Также там есть спортзал.
«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», — уточнила Ботова.
Известно, что «королеву марафонов» поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.
Мосгорсуд
Задержание блогера Елены Блиновской
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