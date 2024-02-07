Знаменитости 07 февраля 2024, 05:10 Стали известны соседки Блиновской по камере в СИЗО РИА «Новости»: сокамерницами Блиновской оказались доктор и кандидат наук РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сокамерницами блогера Елены Блиновской в московском СИЗО стали две женщины-ученые. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

По словам источника, все женщины попали в места лишения свободы впервые. Часто соседей по камере подбирают так, чтобы у сокамерников не было конфликтов, пояснил собеседник агентства.

Блиновскую отправили в СИЗО-6 из-за нарушений правил домашнего ареста. В камере «королева марафонов» впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Ранее блогер пребывала в карантинной камере на 20 человек.

Адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям», что Блиновской отказали в свиданиях с супругом. Также блогеру запретили звонить родственникам.