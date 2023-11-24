Общество 24 ноября 2023, 15:36 Малышке-панде из Московского зоопарка исполнилось три месяца Детенышу панды из Московского зоопарка исполнилось три месяца

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Сегодня, 24 ноября, детенышу панды, рожденному в Московском зоопарке, исполнилось три месяца. Малышка уже начала показывать характер и изучать окружающий мир. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.

В пресс-службе зоосада уточнили, что по результатам последнего осмотра ее масса достигла 5,9 килограмма (почти как зажированный манул Тимофей), а размер тела — 60,5 сантиметра.

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«Она все чаще стала проявлять свой характер. Во время последнего осмотра пандочка один раз напугала сотрудников и даже попыталась сделать кусь», — рассказали о вчерашнем поведении детеныша сотрудники.

Животное растет и активно развивается: сейчас она значительно лучше видит и слышит. Кроме того, детеныш начал познавать мир.

Она хорошо понимает, когда находится рядом с мамой-пандой, а когда — нет. Без поддержки взрослого животного панда немного пугается, но после нежных поглаживаний успокаивается и даже сопит в корзинке.

Совсем скоро — 2 декабря — назовут имя детеныша. По традиции это делают на 100-й день жизни животного.

Ранее сбившихся с пути из-за урагана розовых фламинго спасли на Алтае. В результате их привезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка».