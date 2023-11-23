23 ноября 2023, 12:32
Детеныш панды из Московского зоопарка попытался укусить сотрудника
Глава Московского зоопарка показала на видео реакцию детеныша панды на ветосмотр
Малышка панды из Московского зоопарка начала проявлять характер. Во время осмотра она попыталась укусить одного из сотрудников. Видео с этим моментом опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Животное уже начало различать предметы, ползает по вольеру и рычит на ветеринаров во время медосмотров. Кроме того, детеныш принюхивается и реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звуков.
Отец-панда Жуи также регулярно проверяет здоровье у врачей. Сотрудники проверили у него зубы, взяли анализы крови и измерили давление. Кроме того, ему сделали УЗИ. Результаты объявят позже.
Ранее приглашенный зоолог из Китая Ву Кай 12 ноября провел свой последний осмотр детеныша панды. Эксперт жил в России более трех месяцев, а сейчас уже вернулся домой. Акулова подчеркнула, что Ву Кай помог родиться более чем 200 детенышам панд, а еще обучил драгоценным знаниям сотрудников зоосада.
Совсем скоро — 2 декабря — объявят имя детеныша. По традиции это делают на 100-й день жизни животного. К 12 ноября детеныш Жуи и Диндин вырос в длину до 56,1 сантиметра, с учетом хвостика — до 63,2 сантиметра.
Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме.
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