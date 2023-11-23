Общество 23 ноября 2023, 12:32 Детеныш панды из Московского зоопарка попытался укусить сотрудника Глава Московского зоопарка показала на видео реакцию детеныша панды на ветосмотр

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Малышка панды из Московского зоопарка начала проявлять характер. Во время осмотра она попыталась укусить одного из сотрудников. Видео с этим моментом опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Животное уже начало различать предметы, ползает по вольеру и рычит на ветеринаров во время медосмотров. Кроме того, детеныш принюхивается и реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звуков.

Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети

Отец-панда Жуи также регулярно проверяет здоровье у врачей. Сотрудники проверили у него зубы, взяли анализы крови и измерили давление. Кроме того, ему сделали УЗИ. Результаты объявят позже.

Ранее приглашенный зоолог из Китая Ву Кай 12 ноября провел свой последний осмотр детеныша панды. Эксперт жил в России более трех месяцев, а сейчас уже вернулся домой. Акулова подчеркнула, что Ву Кай помог родиться более чем 200 детенышам панд, а еще обучил драгоценным знаниям сотрудников зоосада.

Совсем скоро — 2 декабря — объявят имя детеныша. По традиции это делают на 100-й день жизни животного. К 12 ноября детеныш Жуи и Диндин вырос в длину до 56,1 сантиметра, с учетом хвостика — до 63,2 сантиметра.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме.