Общество 22 ноября 2023, 21:19 Сбившихся с пути розовых фламинго спасли на Алтае Минприроды: в Горном Алтае спасли двух фламинго, которые сбились с пути Минприроды Алтайского края/ Telegram

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Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае. Птиц отправили в зоопарк города Барнаула, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края.

«Двух фламинго сосем недавно нашли в Чойском районе республики Алтай. Эти птицы попадают в Алтайский край и в соседние регионы из-за сильных ветров», — рассказал вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

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Розовых фламинго доставили из Чойского района в Горно-Алтайск. В этом оказали содействие сотрудники Сайлюгемского национального парка. Оттуда птиц забрали и привезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Фламинго уже адаптируются к новому месту жительства.

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