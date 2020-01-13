Мальчика с вросшей в колени гречкой вернули матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого родители ставили на гречку за провинности, вернули из школы-интернета матери, но ситуацию в семье продолжат держать под контролем.

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — рассказал ТАСС директор интерната Евгений Пузанов.

Он рассказал, что в течение новогодних каникул мальчик проводил много времени с матерью и бабушкой: они ходили в цирк, театр, на горку и каток.

Пузанов добавил, что, хотя мальчик вернулся домой, окончательное решение о месте проживания ребенка примет суд. Он напомнил, что сейчас в суде рассматривается дело об истязании несовершеннолетнего.

Об издевательствах над ребенком стало известно в мае, когда мальчик после очередного наказания сбежал к соседу. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Ребенку сделали операцию по удалению гречки, вросшей в кожу. Выяснилось, что мальчика не просто ставили на гречку на несколько часов, но и записывали это на видео. Так отчим контролировал, что ребенок не пытается избежать наказания.

По словам следователей, мальчик говорил, что хотел бы остаться с мамой, а виновником издевательств считает отчима. Мужчину на время суда арестовали, мать оставили под подпиской о невыезде. Они обвиняются в истязании ребенка. Отчиму также предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, матери — в том, что она не воспитывала ребенка.